"Viva Oliviero!", online i ritratti realizzati per l'omaggio a Oliviero Toscani

Razza Umana è uno studio socio-politico, culturale e antropologico che ritrae la morfologia delle persone per osservarne peculiarità e caratteristiche, catturando differenze e similitudini. Oliviero Toscani, insieme ai suoi allievi e collaboratori, ha girato il mondo ritraendo esseri umani nelle piazze e nelle strade, allestendo di volta in volta uno studio itinerante. Razza Umana continua, grazie a un team dedicato, sempre ricordando che “Mi commuovo di fronte all’unicità di ogni individuo e per questo fotografo gli esseri umani nelle molteplici espressioni”. (Oliviero Toscani)