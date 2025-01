"Novak. Nella mente di Djokovic", in anteprima la biografia del campione firmata Mark Hodgkinson

Il tennista più vincente di sempre, ma non sempre il più amato; spesso il meno compreso. Novak Djokovic ha un'immagine tanto controversa quanto è stata complessa la sua vita, ma se si riesce ad andare oltre le apparenze si scopre molto più di quello che ci si potrebbe aspettare. Scavando nel passato e parlando con tutti coloro che gli sono vicini, gli amici, i mentori, gli ex allenatori e addirittura gli avversari, il giornalista sportivo londinese Mark Hodgkinson ricostruisce la storia e compone l'incredibile mosaico della personalità di un campione senza precedenti. Gli anni difficili nella Serbia dilaniata dalla guerra, l'orgoglio, la rabbia, la vergogna, il perdono e l'amore per il tennis. Da qui nasce "Novak. Nella mente di Djokovic" (Limina Edizioni), in libreria dal 21 gennaio. Un viaggio eccezionale nella vita e nella testa di uno degli sportivi più affascinanti e discussi di sempre, appassionante non solo per i suoi fan ma anche per i detrattori e perfino per chi non è particolarmente interessato al tennis.