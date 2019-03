5 marzo 2019 13:40 Nina Zilli: "Vi porto nella mia città ideale tra sogni e viaggi musicali" La cantante presenta a Tgcom24 il suo primo libro, una graphic novel, edito da Rizzoli "Dream City"

"I sogni sono il motore della vita, meno limiti ci sono meglio è". Ne è convinta Nina Zilli che ai sogni ha dedicato il suo primo, bellissimo, libro illustrato da lei stessa. Lei che a cinque anni sognava di mangiare le nuvole, in "Dream City" (Rizzoli) - come racconta a Tgcom24 - ha fatto convogliare le sue passioni. I suoi "amori più grandi" come la musica, la pittura, i viaggi, i personaggi che l'hanno influenzata. Il risultato è una città dei sogni fatta interamente con i disegni. Che può essere letta, sfogliata e guardata: come una sorta di cartina quando stiamo per visitare un luogo nuovo. Dai ristoranti stellati, ai quartieri della movida fino alle vie dello shopping. Con tanto di "distruzioni per l'uso" e una canzone da mettere in cuffia per ogni disegno.

E' la mia città dove tutto è possibile, che raccoglie molti dei miei sogni, da bambina e da grande... i sogni sono il motore della vita, meno limiti ci sono meglio è "Quella del libro è la mia città dove tutto è possibile - racconta - e che raccoglie molti dei miei sogni, da bambina e da grande". Fondata nel 300.000 a.C., oggi conta circa sette miliardi di abitanti e si divide in quattro storiche contrade: cuore, cervello, fegato e pancia. La 'Dream city' è dedicata anche a quelle che lei definisce amazzoni metropolitane, di tutte le età: da 0 a 100 anni. "Sono guerriere che però credono ancora nei sogni e le femmine che non si danno per vinte - prosegue - Le ragazze di oggi non sono principesse in attesa di essere salvate da un tizio in calzamaglia azzurra, ma esploratrici coraggiose, solari e ricche di risorse, sempre pronte a partire alla conquista di nuovi territori onirici. Non ho mai creduto alla favola del principe azzurro, non l’ho mai aspettato. Credo sia merito di chi mi ha cresciuta, mia mamma e mia nonna sono state femmine lavoratrici".