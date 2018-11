Neologismi e virtuale, Accademia della Crusca: "Meglio scrivere ciber di cyber"

Meglio ciber di cyber per formare una vasta serie di vocaboli "moderni", legati alla dimensione virtuale. In italiano esiste la parola cibernetica da cui far derivare il prefisso ciber, da pronunciare come si scrive: non c'è "motivo di costruire ibridi linguistici con il prefisso cyber". Quanto alla grafia, "è opportuno privilegiare, quando non vi sono altri inconvenienti, la forma senza trattino", ovvero ad esempio ciberprotezione e non ciber-protezione. Questo il responso di Incipit, gruppo dell'Accademia della Crusca che si occupa di valutare neologismi e forestierismi "incipienti", usati nella vita civile e sociale, al fine di "proporre eventuali sostituenti".