È morto Mario Vargas Llosa, fu premio Nobel per la Letteratura

In realtà Vargas Llosa si allontanò ben presto dai suoi legami con il comunismo diventando un accanito difensore delle libertà personali ed economiche e attaccando regolarmente i leader della sinistra latinoamericana che considerava dittatori. Inizialmente sostenitore della rivoluzione cubana guidata da Fidel Castro, si dichiarò disilluso e denunciò la Cuba castrista. La rottura completa con il suo passato avvenne nel 1980 quando dichiarò di non credere più nel socialismo come soluzione per le nazioni in via di sviluppo.