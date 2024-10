Cile, morto Antonio Skarmeta: l'autore de "il Postino di Neruda"

Molto popolare in patria anche grazie a una fortunata trasmissione televisiva (Lo show dei libri"), Skarmeta è stato celebrato dai principali esponenti della politica e della cultura cilena. "Grazie maestro per la vita vissuta. Per i racconti, le novelle e il teatro. Per l'impegno politico, per lo 'Show dei libri' che ha ampliato le frontiere della letteratura. Per aver sognato la neve che bruciava nel Cile che ti faceva tanto male", ha scritto il presidente del Cile, Gabriel Boric, in un messaggio pubblicato sui propri profili sociali.