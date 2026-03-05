Addio allo scrittore portoghese António Lobo Antunes, aveva 83 anni

Si è spento all'età di 83 anni lo scrittore portoghese António Lobo Antunes. Nato a Lisbona nel 1942 da una famiglia benestante è stato più volte candidato al Nobel. Considerato uno dei più importanti autori della letteratura portoghese contemporanea, ha ricevuto numerosi premi letterari internazionali, fra cui il Camões nel 2007, massimo riconoscimento per gli scrittori di lingua portoghese, il Premio europeo di letteratura nel 2001, il premio Juan Rulfo nel 2008 e in Italia il Bottari Lattes Grinzane, nel 2018.