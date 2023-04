Cultura: a Carrère, Tozzi e Marras il Premio Costa Smeralda di Porto Cervo

Oltre ai riconoscimenti speciali, svelate le terzine in gara per la finale del 6 maggio presentata dalla giornalista Mediaset Roberta Floris

Tutti i nomi del Premio Costa Smeralda Annunciate le terne finaliste nelle categorie di Narrativa e Saggistica. I finalisti per la Narrativa sono: Bruno Arpaia con "Ma tu chi sei" (Guanda), Andrea Canobbio con "La traversata notturna" (La nave di Teseo) e Valeria Parrella con "La Fortuna" (Feltrinelli). La terzina della Saggistica è invece composta da: Teresa Cremisi con "Cronache dal disordine" (La nave di Teseo), Paola Italia con "Gaddabolario" (Carocci) e Benedetta Tobagi con "La Resistenza delle donne" (Einaudi). La giuria è composta da Lina Bolzoni, Marcello Fois, Elena Loewenthal e Chiara Valerio, coordinata dal direttore artistico Stefano Salis.

Tre i riconoscimenti ad autorevoli personalità di questa quarta edizione. Il Premio Cultura del Mediterraneo è stato assegnato a Mario Tozzi, che si è distinto per la sua attività per la difesa dell'ambiente e la sua opera di divulgazione scientifica; celebre autore televisivo e primo ricercatore presso il CNR, è anche presidente del Parco regionale dell’Appia Antica e membro del Consiglio scientifico del WWF. Il riconoscimento è andato per il suo ultimo libro "Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti", edito da Mondadori.

Il Premio Speciale è andato allo stilista algherese Antonio Marras per il suo profondo legame con la Sardegna che ha fatto conoscere in tutto il mondo. Apprezzatissima l’ultima sfilata alla Milano Fashion Week in omaggio della scrittrice Premio Nobel Grazia Deledda. Ma non solo, l’ambito riconoscimento ha voluto premiare le commistioni con il mondo dell’arte, musica, danza, teatro e cinema che gli sono valse nel 2013 la Laurea Honoris Causa in Arti Visive dall'Accademia di Belle Arti di Brera.

Grande attesa per la presenza di un illustre scrittore internazionale: sul palco di Porto Cervo ci sarà Emmanuel Carrère per ricevere il Premio Internazionale. II noto autore parigino, apprezzato anche per la sua opera di sceneggiatore e regista, è recentemente tornato in libreria con "V13", il libro che raccoglie il suo resoconto dei processi giudiziari sulla strage del Bataclan del 2015.

"Il Premio, che intende proporsi come uno degli appuntamenti di qualità del programma nazionale - ricorda Renzo Persico, Presidente del Consorzio Costa Smeralda - si rivolge a un pubblico internazionale come simbolo di eccellenza, cultura italiana. La riuscita della scorsa edizione, con la presenza a Porto Cervo del Premio Nobel della letteratura Orhan Pamuk, che ha vinto il Premio Internazionale Costa Smeralda, insieme ad altri protagonisti di alto profilo della cultura italiana, ci conferma che la strada intrapresa per lo scopo che il premio si prefigge sia quella giusta".

"Cultura, studio, attenzione ai dettagli e passione per il bello e ben fatto - le parole di Mario Ferraro, Vicepresidente del Consorzio Costa Smeralda - sono da sempre valori che caratterizzano ogni singolo elemento della Costa Smeralda, esattamente come per le opere letterarie che sono protagoniste di questo importante Premio. Siamo orgogliosi di ospitare e accogliere nomi di eccellenza nazionale e internazionale per il Premio Costa Smeralda, che segna anche quest'anno l'avvio della stagione".

"Anche quest'anno - dichiara Stefano Salis, Direttore Artistico del Premio - puntiamo, sia nei premi speciali che nelle terne di Narrativa e Saggistica, alla qualità assoluta di scrittura e personalità di spicco. Sono nomi e libri che la giuria valuta attentamente, durante un anno di letture e scambiandosi continuamente informazioni. Siamo lieti di avere con noi questi nomi a Porto Cervo perché è grazie a loro che il Premio potrà ancora crescere e consolidare la sua importanza e posizionamento nel panorama culturale nazionale".

I vincitori riceveranno anche una preziosa opera di Giuseppe Sanna: una pietra di forma naturale - simbolo di concretezza, capacità di resistere nel tempo, tipico del paesaggio sardo - per ciascuna categoria, in basalto per la Narrativa, trachite per la Saggistica, granito per il Premio Internazionale, marmo per il Premio Cultura del Mediterraneo e calcare per il Premio Speciale.

Durante la cerimonia sarà protagonista di una performance musicale il virtuoso dell'armonica a bocca Moses Concas, estroverso artista sardo vincitore nel 2016 di Italia's Got Talent. Partner principale della manifestazione è Smeralda Holding. L'organizzazione operativa, l'allestimento scenografico e la produzione dell'evento di premiazione è affidata a Filmmaster Events, che ha inoltre realizzato il logo, l'immagine grafica coordinata e il concept del premio materiale.