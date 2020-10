Monza, una mostra fotografica svela un Hitchcock inedito

Settanta scatti per raccontare uno dei registi più importanti di sempre: la mostra "Alfred Hitchcock nei film della Universal Pictures" offre al pubblico il meglio degli archivi della major statunitense per osservare il maestro del brivido da un'angolatura inedita. Le fotografie, infatti, raccontano i backstage dei principali capolavori di Hitchcock: da Psycho - di cui quest'anno ricorre il 60esimo anniversario - a Gli uccelli, passando per La finestra sul cortile.

Mostra multimediale - Le immagini fanno emergere particolari curiosi sulla realizzazione delle scene più famose, rimaste nell'immaginario di generazioni di cinefili e non solo: chi non ricorda, ad esempio, la scena della doccia in Psycho, che fece fuggire il pubblico da molte sale cinematografiche? Ma muovendosi negli spazi della mostra si notano anche dettagli sull’impiego dei primi effetti speciali, sugli attori e sulla vita privata del regista inglese. L'esposizione - aperta al pubblico dal 9 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021 all'Arengario di Monza - è curata da Gianni Canova e prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza. Il curatore ha realizzato anche alcuni approfondimenti video.

Anche teatro - Nei quattro mesi della mostra saranno organizzati anche eventi collaterali, come lo spettacolo Odio Hitchcock di Corrado Accordino, prodotto dalla compagnia Teatro Binario 7, che si sofferma sul rapporto - spesso conflittuale - tra il regista e gli attori e i collaboratori delle sue opere.