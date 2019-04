Milano, piove dentro la Pinacoteca di Brera: opere portate in salvo

Nessun danno, ma tanta paura per alcune delle principali opere esposte nella Pinacoteca di Brera. Il museo, infatti, ha sofferto per alcune infiltrazioni di acqua causate dalle forti piogge che hanno colpito il capoluogo lombardo nelle ultime ore di questo inizio di primavera che somiglia sempre più all'autunno inoltrato. Secondo quanto riportato da una nota del museo,comunque, fortunatamente nessun capolavoro è rimasto danneggiato: "Le opere sono in sicurezza e i tecnici degli impianti hanno confermato dopo numerose verifiche fatte che la situazione è stabile e non c'è pericolo. Brera è un edificio storico dove l'architettura dell'impianto progettato diversi anni fa va continuamente monitorato".