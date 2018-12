Milano, addio allo scrittore e giornalista Andrea Pinketts

Il personaggio più famoso nato dalla penna di Pinketts è senza dubbio quello di Lazzaro Santandrea, investigatore "per caso" e alter ego dello scrittore al centro di avventure spesso grottesche nello scenario della Milano contemporanea. Noto per le sue "stravaganze", oltre che per il suo talento, Pinketts era solito dare vita alle sue storie seduto a un tavolino del bar "Trottoir".



Proprio nel locale milanese, nel 1993 l'autore aveva fondato la cosiddetta "Scuola dei Duri", movimento letterario che mirava raccontare la metropoli lombarda attraverso il giallo e il crimine, ispirandosi allo stile di monumenti del romanzo come Dashiell Hammett e Raymond Chandler.



Tra le sue opere spiccano Lazzaro vieni fuori, pubblicato nel 1991, Il vizio dell’agnello, Il vangelo secondo lo zombie e Il conto dell'ultima cena. Per diversi anni Pinketts è stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show.