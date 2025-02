"A Teatro Nessuno è Straniero": con Sant’Egidio il palcoscenico fa integrazione

Si è completata così un’esperienza di “cittadinanza attiva”, come spiegato nel sottotitolo. Gli studenti arrivati da tutto il mondo, infatti, non si limitano a imparare l’italiano per integrarsi. Ma vengono coinvolti in attività sociali o umanitarie molto diversificate. Alcuni, ad esempio, visitano regolarmente anziani nelle periferie milanesi come al quartiere Corvetto. Altri sono attivi nell’assistenza di persone fragili o di migranti da poco in Italia.