Miguel Gotor è il vincitore, con 31 voti su 53 espressi, della seconda edizione del Premio Strega Saggistica con il libro "L'omicidio di Piersanti Mattarella. L'Italia nel mirino: Palermo, Ustica, Bologna. 1979-1980". Il riconoscimento è stato assegnato il 18 novembre al Teatro Palladium Università Roma Tre in una serata condotta da Eva Giovannini. Nel libro Gotor, con il rigore del metodo storico e uno stile avvincente, approfondisce il contesto in cui è maturato l'assassinio, il 6 gennaio 1980 di Piersanti Mattarella, considerato l'erede politico di Aldo Moro.