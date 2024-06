Marge Simpson su un sarcofago egizio di 3.500 anni fa

Il sarcofago con il disegno è stato trovato in un antico cimitero che ospitava i resti di alti funzionari e sacerdoti del Nuovo Regno, vissuti tra il 1550 a.C. e il 1069 a.C. Accanto a Ist è stato scoperto un altro sarcofago in legno risalente alla fine della XX dinastia, che si crede appartenesse a Nany, una intrattenitrice del sommo sacerdote Djehouti. È stato anche trovato un papiro che descrive il Libro dei Morti, una raccolta di incantesimi magici usati dagli antichi egizi per facilitare l'ingresso nell'aldilà.