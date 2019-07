Luciano De Crescenzo: aperta in Campidoglio la camera ardente

Ultimo saluto a Luciano De Crescenzo, l'ingegnere filosofo morto giovedì a Roma per le conseguenze di una grave malattia. La camera ardente resterà aperta fino alle 20 nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Il regista, attore, scrittore e conduttore televisivo si è spento a 90 anni. In rappresentanza del Comune c'è il vicesindaco Luca Bergamo. Molte persone sono già in coda.