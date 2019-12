Lo Sconosciuto di Magnus nella Berlino del Muro: il grande ritorno in libreria dell'antieroe dei fumetti

Tornano in libreria le avventure di Unknow , il personaggio noto come "lo Sconosciuto". L'antieroe inventato da Magnus, il fumettista bolognese scomparso nel 1996, riprende vita nel volume scritto da Daniele Brolli e disegnato da Davide Fabbri, dal titolo "Le luci dell'Ovest", tutto ambientato nell'atmosfera decadente della Berlino 1987, ancora divisa dal Muro in cui vivono i disperati di una parte e quelli della parte opposta, divisi in due differenti fazioni.

Intrigo nella Berlino 1987 Nel libro edito da Sergio Bonelli, il primo della serie "Le nuove avventure", lo Sconosciuto si ritrova coinvolto in un intrigo nella Berlino Est, dove ricompaiono vecchie conoscenze del recente passato del nostro personaggio. Scopriamo così come è arrivato in Europa, abbandonando la serenità che sembrava aver raggiunto a New York. E' alla caccia di risposte e le va a cercare tra comunisti feroci, ex nazisti, amori inaspettati e fantasmi di una vita in cui non ha mai smesso di giocare a nascondino con la morte.

Operazione nostalgia Gli autori riprendono così i fili narrativi che si erano interrotti con la scomparsa del maestro bolognese e, in 144 pagine rigorosamente in bianco e nero, fanno rivivere il complesso e combattuto antieroe, a metà tra l'agente segreto e la guardia del corpo, che tanto successo ha raccolto tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. Il ritorno di Unknow, creato da Magnus nel 1975, è dunque al tempo stesso un'operazione nostalgia e un tributo a uno dei più grandi artisti italiani del fumetto, Roberto Raviola, in arte Magnus,

Lo Sconosciuto, le nuove avventure - Le luci dell'Ovest

di Daniele Brolli, Daivde Fabbri, Christian Dalla Vecchia

Sergio Bonelli editore, 2019

144 pagine, cartonato formato 22x29,7 centimetri - euro 21