La strage di Piazza Fontana nel racconto a fumetti "Milano, 12 dicembre" firmato dai Cani sciolti

La strage di Piazza Fontana viene raccontata a fumetti nell'ultimo volume della collana "Cani sciolti". Una copertina dal colore grigio-nero degli Anni di Piombo accostato al rosso del sangue delle vittime, e il titolo scarno " Milano, 12 dicembre", per introdurre alla narrazione di Gianfranco Manfredi, autore di soggetto e sceneggiatura, scandita dai disegni di Roberto Rinaldi, nel segno della memoria di una tragedia che segnò per sempre la nostra storia.

I due autori incontrano i lettori a Milano, per firmare libri e dediche, proprio nel giorno dell'anniversario, il 12 dicembre, alle 17 al Bonelli Point della libreria Mondadori di via Marghera. Il loro volume riproduce, con i colori, i disegni e le parole, l'atmosfera di quegli anni, tra gli scioperi che infiammano gli animi, le cariche in piazza che si fanno più brutali, una tensione che a Milano è palpabile e sembra portare verso la tragedia. Esattamente quella del 12 dicembre, quando una bomba esplode alla Banca dell'Agricoltura di piazza Fontana. I Cani sciolti indagano quel drammatico punto di svolta nella storia della città e del Paese, l'inizio degli anni bui e di trame che ancora oggi non sono state del tutto spiegate e risolte.