"L'Ickabog", la fiaba di J.K. Rowling in libreria dal 10 novembre

"L'Ickabog" di J.K. Rowling, fiaba inedita dell'autrice della saga di "Harry Potter", uscirà in libreria in lingua italiana il 10 novembre 2020 per Adriano Salani Editore. La storia - divertente e incalzante, che parla di un terribile mostro, di un'eccitante avventura e del potere della speranza e dell’amicizia, che trionfano su tutte le avversità - è stata pubblicata gratuitamente online a puntate quest'estate, sul sito www.theickabog.com.

: J.K. Rowling ha voluto, infatti, condividere la favola della buonanotte preferita dalla sua famiglia ‒ scritta oltre dieci anni fa per i suoi figli ‒ per contribuire a intrattenere bambini, genitori e tutti quelli che si sono presi cura dei più piccoli confinati in casa durante la pandemia di Covid-19.