"La parola ai morti" di Philippe Boxho: il caso editoriale del 2024 arriva in Italia

"Ho deciso, inoltre, - conclude l'autore, - di non riportare le vicende in tono tragico: quella del medico legale non è una professione triste, come avrete modo di vedere. Non stupitevi quindi se ricorro all'ironia. Le circostanze di alcune morti possono essere divertenti, ma i morti in sé non lo sono affatto. Tutte le storie che leggerete sono vere, nel senso che sono vere le conclusioni medico-legali, ma le ho romanzate nella forma, per renderle più piacevoli da leggere rispetto ai semplici resoconti forensi. Del resto, non c’è bisogno di ricorrere alla fiction: la realtà è sufficiente, tanto è selvaggia l'immaginazione umana quando si tratta di morire, uccidere o far sparire un corpo".