"Mattoni rossi", romanzo corale di un matrimonio mozzafiato

Lo dimostra " Mattoni rossi ", il primo romanzo della giornalista e conduttrice Mediaset Eleonora Rossi Castelli. Commedia corale, divertente e scacciapensieri, è adatto come lettura sotto l'ombrellone. L'idea di fondo, che unisce le tante storie del libro, è che il " compromesso " in amore può essere una parola incredibilmente romantica. La trama - Tenuta Archibugi degli Ingegni. Tempo mancante al matrimonio più atteso degli ultimi anni: trenta minuti. Tutto è pronto, perfetto come in un set cinematografico. Le colline senesi sullo sfondo e l'antica chiesetta custode di tante promesse d'amore. Ma Ava, la sposa, improvvisamente sparisce. Si volatilizza. In un countdown mozzafiato, con i minuti che scorrono implacabili e gli ospiti che si pongono mille domande, comincia la ricerca della ragazza scomparsa da parte dei suoi amici più cari. Tra caprette complici, vecchie nobildonne a caccia di toyboy e milanesi dagli iPhone bollenti, trascorre un'attesa carica di tensione crescente.

Mentre Emma, la testimone di Ava tampinata dal suo ex, perlustra i luoghi in cui la sposa potrebbe essere finita, mentre Davide intrattiene gli invitati con rocambolesche narrazioni e Viola cerca di far perdere tempo all'ignaro Don Carlo con bizzarri stratagemmi, i personaggi di questa commedia corale si ritroveranno in un tempo sospeso che li porterà a fare i conti con rapporti mai messi in discussione o a riprendere le fila di antichi amori. E alla fine si farà strada una consapevolezza: il compromesso a volte è la scelta più romantica e rivoluzionaria.

L'autrice - Eleonora Rossi Castelli è una giornalista, inviata e conduttrice Mediaset. Classe 1989, laureata in Lettere Classiche, ha frequentato il Master in Giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, corsi di giornalismo presso la Bbc e la London School of Journalism e un corso di sceneggiatura alla Boston University. Dal 2013 lavora a Mediaset come giornalista della redazione Spettacoli&Moda e come conduttrice - dal 2017 - di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, edizione delle 18.30. Ha condotto anche Tgcom24. È l'inviata per Studio Aperto, Tg4 e Tgcom24, sui principali eventi di costume, tra cui la Milano Fashion Week, la Mostra del Cinema di Venezia, il Festival di Sanremo. Ha intervistato i grandi protagonisti della musica, del cinema e della moda.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24

Mattoni rossi

Eleonora Rossi Castelli

Edizioni San Paolo 2023

Pagine 293

€19