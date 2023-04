La regina Elisabetta "rivive" in un giallo: eccola protagonista di "Un omicidio molto reale"

"Un omicidio molto reale.

Sua Maestà la regina indaga" (Mondadori) è il nuovo brillante capitolo di una serie di gialli che ha come protagonista la sovrana britannica, nelle vesti di una detective appassionata, ricca di acume e ironia. L'autrice è S.J. Bennett, classe 1966, una scrittrice inglese appassionata della monarchia britannica. Così Elisabetta II "rivive" in questo volume dalla trama intrigante. Mancano, infatti, pochi giorni a Natale e la Regina attende di celebrare le festività in famiglia, come da tradizione, nella tenuta reale di Sandringham; tra cene con figli, nipoti e pronipoti e serate trascorse davanti al fuoco, le vacanze sono da sempre un momento atteso, lontano dall'etichetta e dagli obblighi di corte. Un evento improvviso interrompe però bruscamente l'idillio.