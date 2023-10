Il medico dell'Inter ucciso a Porta Romana e altri delitti, i cold case della Milano da bere

Con il libro Il medico dell’Inter ucciso a Porta Romana e altri delitti , la giornalista milanese Albina Perri (per 13 anni al quotidiano «Libero» di Vittorio Feltri come capo della cronaca italiana e della cronaca di Milano, per poi passare al settimanale «Giallo») ripercorre dieci casi di cronaca nera di fine millennio rimasti senza soluzione. Dieci cold case avvenuti nei diversi quartieri della metropoli in un decennio rosso sangue segnato da errori investigativi, falsi indizi, sospettati e presunti colpevoli. Un viaggio nell’anima nera della città che ha come scenari il Carrobbio, Porta Romana, il Portello, Porta Nuova, San Siro, la zona Greco di via Gluck e l’elegante Magenta, ma anche l'hinterland, con Seggiano e Carugate.

Tra i dieci delitti irrisolti, c'è quello del medico dell’Inter ucciso a Porta Romana, che dà il titolo al libro. Via Muratori, 18 Febbraio 1992, 7.25 del mattino: tre colpi partono da una pistola Beretta. E colpiscono a morte il professor Roberto Klinger, proprio mentre sta per salire sulla sua Panda 750 CL celeste, come ogni mattina, per andare a lavoro. Luminare di diabetologia e di endocrinologia della clinica San Pio X, un passato nella Grande Inter di Herrera e Moratti, dove per primo insegnò agli atleti la giusta alimentazione per diventare grandi campioni, il professore è una persona senza macchia. La sua morte, un' inspiegabile esecuzione, è rimasta fin qui un mistero assoluto. Un paziente? Un collega invidioso? Uno scambio di persona?



Albina Perri riapre fascicoli e recupera testimonianze dei casi, alcuni dei quali ben noti al grande pubblico, altri recuperati tra le pieghe della cronaca. Dalla controversa inchiesta sulla vedova strangolata con i collant, alla tragica fine dell’imprenditore del Carrobbio conteso tra due donne, ucciso in un agguato nel garage di casa, fino al giallo del giovane uscito di casa e mai più tornato, scomparso il 14 novembre del 1996 a Carugate, forse caduto nella rete inquietante delle Bestie di Satana.



Un racconto di omicidi che però va ben oltre le scene del delitto e riesce a restituire l’immagine di una metropoli che in definitiva è tante città, con i suoi diversi quartieri e le sue diversissime cerchie sociali, siano esse dell’alta borghesia oppure delle aree popolari più periferiche. L’affresco milanese che scaturisce dal lavoro dell'autrice è quello di una città in evoluzione, contraddittoria e spesso distratta, di cui questo libro restituisce uno scatto che va oltre le scene del delitto, per raccontare un’epoca e un immaginario. E, forse, intravedere nuovi e concreti spunti d’indagine per riaprire inchieste giudiziarie.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24

"Il medico dell'Inter ucciso a Porta Romana e altri delitti"

Albina Perri

Typimedia

pagine 239

Prezzo 19,90 €