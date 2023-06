Fumetti: torna "Corpicino", il capolavoro di Tuono Pettinato a dieci anni dalla prima pubblicazione

Leggi Anche Il mondo dei fumetti piange Tuono Pettinato: aveva 44 anni

Il capolavoro a fumetti di Tuono Pettinato: "Corpicino" Corpicino è la storia di un delitto efferato, un infanticidio, e della forza del giornalista Martinelli, che cerca di risolvere l’enigma della morte del piccolo Marcellino Diotisalvi, bambino di terza elementare trovato cadavere in un bosco. L'onesto reporter di cronaca nera si troverà di fronte il circo mediatico che sfrutta in tutti i modi lo "spettacolo del dolore" e le miserie televisive che lucrano sul caso, e dovrà affrontare le ciniche richieste dei suoi superiori, che gli rimproverano di non essere abbastanza truce nei suoi articoli, come il pubblico brama. Il giornalista troverà però un aiuto nelle parole del suo mentore, il professor Giraldi. Ma basteranno i consigli del saggio criminologo? Martinelli è davvero pronto ad affrontare l'Orrore? Chi ha ucciso Marcellino? Chi è il Mostro? Datelo alla folla!

Corpicino è un gioiello di umorismo nero, e al tempo stesso una profonda e sempre attuale riflessione sulla società contemporanea e sui suoi lati più oscuri.

Inizia con il bosco e finisce con l'abisso, i luoghi altri, dove la civiltà non esiste e la morte avviene. Tra il bosco e l'abisso si dispiega il mondo dove viviamo noi, tutti, ed è lo spazio dell'orrore e del ridicolo. Questa, ridotta all'essenziale, è la mappa di un libro fondamentale, che indaga, pone domande e ci rivela verità scomode mentre fa scorrere in sottofondo, pagina dopo pagina, i titoli di surreali news che fanno ormai parte della nostra quotidianità.



Il capolavoro da tempo introvabile di Tuono Pettinato rivive in una nuova edizione di pregio voluta da Coconino Press, insieme alla Fondazione intitolata a Tuono, per riproporre ai lettori di oggi uno dei graphic novel più importanti degli ultimi anni.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:





Corpicino

Tuono Pettinato

Fumetti Coconino Press-Fandango

Pagine: 144

Prezzo: 22 euro