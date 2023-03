Fumetti, Milano protagonista di una graphic novel apocalittica: in libreria "Sindrome 75"

Grazie all'arcana energia che scaturisce dalle sue viscere, Milano diviene l'ultimo baluardo di resistenza contro l'invasione delle creature demoniache. Respinti i primi attacchi, la città si riorganizza. Una nuova normalità scandisce la vita nella metropoli che adotta un inedito stile di vita.

Prende così avvio un viaggio fantastico che si snoda attraverso le tappe di una sfida per la sopravvivenza, alla quale partecipano tutte le forze del capoluogo lombardo, convenzionali e ultraterrene.

La Milano distopica di "Sindrome 75" è il cuore pulsante di un nuovo esperimento narrativo: il post apocalisse è ambientato in un posto conosciuto e "frequentato" dai lettori italiani. Luoghi reali come il Duomo, il Castello Sforzesco, il Teatro alla Scala, il Bar Magenta, Santa Maria alla Fontana, i Navigli, ma anche leggendari, come il lago sotto il Duomo, offrono la cornice a questo romanzo grafico che permette di avventurarsi alla scoperta della storia, delle leggende e della magia di cui sono intrise le pietre della città.

Scritto e sceneggiato da Francesco G. Lugli, giornalista e scrittore, e da Gian Luca Margheriti, grande esperto della storia e delle tradizioni milanesi, questo romanzo grafico accompagna i lettori in una Milano immaginaria, eppure uguale a sé stessa. Questa graphic novel apocalittica, impreziosita dalla supervisione di Adriano Barone (Sergio Bonelli Editore), è sì un romanzo d'azione apocalittico, ma è anche un omaggio a miti e leggende legate alla genesi della città: i Ghisa sono la nuova guardia della metropoli, il Sindaco riprende il suo ruolo di guida come è sempre stato nel passato e, in una sapiente commistione di suggestioni, ricompaiono i drudi della tradizione celtica opportunamente "rivisitati" in chiave moderna.

"Sindrome 75" è unica nel suo genere anche per il progetto editoriale: il romanzo grafico, 160 pagine a colori, è accompagnato da un'antologia nella quale 10 scrittori hanno firmato altrettanti racconti ambientati in momenti diversi di questo universo narrativo, nei quali propongono le loro personali "visioni" dei protagonisti e vicende collaterali alla storia a fumetti.