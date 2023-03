"Turchina", la graphic novel di Elena Triolo racconta la storia della donna che ispirò Collodi nella creazione della fata di Pinocchio

La trama - Elena Triolo racconta la storia di Giovanna Ragionieri, la figlia del giardiniere della villa delle vacanze della famiglia Lorenzini a Sesto Fiorentino. Quei Lorenzini, i fratelli Paolo e Carlo, quest'ultimo più noto al mondo come Collodi. Quella che lega Giovanna a Carlo è un'amicizia che durerà due vite, e che porterà l'uomo, che si sta affermando come scrittore, a trasformare la giovane in un personaggio destinato a diventare immortale: la fata turchina di Pinocchio. Giovanna ebbe una vita lunghissima, morendo alla veneranda età di 94 anni, nel 1962. Questa storia parte da un'Italia da poco riunificata e arriva agli anni del boom. È un ritratto tenero, realistico e commovente di una persona vera di cui tutti si sono dimenticati, perché ricordano solo il personaggio che è diventata.

L'autrice - Elena Triolo, classe 1988, è diplomata in fumetto e laureata in Storia dell'Arte. Esordisce sui social pubblicando serie di vignette ironiche e inizia la collaborazione con Hop Edizioni grazie a cui escono diversi titoli. Insegna fumetto e illustrazioni ad adulti e bambini e collabora col Museo Galileo di Firenze illustrando alcune pubblicazioni dedicate alla didattica museale. Pubblica con vari editori: Kleiner Flug, BD, DeAgostini, Rizzoli e Hoepli, Giunti, Mondadori e Sperling & Kupfer e lavora anche con aziende di moda e di cosmesi. "Turchina" è il suo primo libro per Bao Publishing.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24: