La vita e l'arte di Omar Hassan passano "Per le strade"

Alle volte nella vita alzare la testa è l'unico modo per guardare oltre a ciò che si ha intorno. O, come nel caso di Omar Hassan, per trasformare un sogno in realtà, anche quando siamo costretti a fare i conti con la sconfitta. "L'accademia non si fa in aula, si fa respirandone l'esperienza nel mondo". Da questa sua filosofia nasce "Per le strade", autobiografia edita da Baldini & Castoldi dove il giovane artista milanese, massimo esponente italiano dell'action painting, racconta con immagini e parole il suo percorso di vita tra la boxe, l'hinterland milanese e la voglia di emergere.