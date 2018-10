25 ottobre 2018 13:43 La Milano romantica in mostra a Le Gallerie d’Italia e al Museo Poldi Pezzoli Duecento opere di artisti sia italiani che stranieri, da Hayez a Corot, da Turner a Molteni, molte inedite esposte al pubblico per la prima volta

"Romanticismo", a cura di Fernando Mazzocca, è la prima mostra dedicata al contributo italiano al movimento che ha cambiato la sensibilità e l’immaginario del mondo occidentale nel corso della prima metà dell'Ottocento. Le 200 opere in mostra fino al 17 marzo 2019 a Milano, nella doppia sede de Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala e del Museo Poldi Pezzoli,sono un invito a conoscere la Milano romantica, alla scoperta dei luoghi che ne fecero la capitale italiana del movimento, attraverso artisti sia italiani che stranieri, da Hayez a Corot, da Turner a Molteni. Ma non solo: molte tele sono inedite e vengono esposte al pubblico per la prima volta.

Le 200 opere selezionate ripercorrono il vivace confronto e dibattito culturale svoltosi tra l'Inghilterra, la Francia e i Paesi del Nord, soprattutto la Germania e l'Impero austriaco, a cui partecipò l'Italia, negli anni che vanno dal Congresso di Vienna alle rivoluzioni che nel 1848 sconvolsero il vecchio continente. Di queste, 42 non sono mai state esposte prima d'ora: provengono per lo più da collezioni private e comprendono esemplari di Caffi, Hayez, Induno, Molteni; 14 opere, inoltre, non sono mai state viste in Italia e giungono dalle più importanti istituzioni museali estere, quali il Belvedere di Vienna e l'Ermitage di San Pietroburgo, da cui arrivano capolavori di Friedrich, e la National Gallery di Londra che presta un dipinto di Corot.

La rassegna prende in considerazione anche i fermenti preromantici e le ultime manifestazioni di una cultura che, almeno in Italia, avrà termine con l’Unità e l’affermazione del Realismo, che del Romanticismo rappresenta l’antitesi. Milano è la città italiana che più di tutte ha avuto in quegli anni una maggiore vocazione europea, è stata uno dei centri della civiltà romantica, sia per quanto riguarda le arti figurative che sul versante letterario e musicale.

La mostra è articolata in 21 sezioni, 16 a Le Gallerie d’Italia e 5 al Museo Poldi Pezzoli – che ripercorrono i temi più significativi dell’arte romantica.