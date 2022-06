La 19enne italiana Giulia Pession vince le Olimpiadi della Filosofia

Sul gradino più alto del podio ci è finita Giulia Pession , al quinto anno del liceo classico "XXVI Febbraio" di Aosta. La giovane ha battuto gli 88 finalisti in gara, provenienti da 42 Paesi di tutto il mondo. Giovanni D'Antonio, studente del quinto anno del liceo scientifico "Torricelli" di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, ha conquistato la menzione d'onore (per la seconda volta).

Le Olimpiadi Internazionali di Filosofia, tornate in presenza dopo due anni, sono state dedicate al tema "

identità e persona

", a partire da un lavoro dello scrittore Fernando Pessoa. A vent'anni dall'ultima medaglia d'oro conquistata da una studentessa romana a Tokyo nel 2002, a sette dalle ultime due medaglie di bronzo conseguite a Tartu, in Estonia, nel 2015, e dopo diverse menzioni d'onore ottenute anche nel corso delle recenti edizioni, l'Italia continua a distinguersi nell'albo del panorama internazionale.

"Questi quattro giorni sono stati davvero una bellissima opportunità - ha detto Giulia Pession - per conoscere nuove persone, vedere una città magnifica e coltivare la passione filosofica ancor di più. Sono davvero contenta di questo risultato inaspettato, grazie per questa preziosa occasione". La vincitrice ha scelto la traccia su

Eraclito

non esiste un logos comune

: "Ho argomentato su questo tema spiegando che secondo mee quindi ognuno sviluppa idee proprie. È stato poi molto interessante vedere come, a partire da una stessa traccia, ogni partecipante abbia argomentato in modo molto differente e confrontarci sui diversi presupposti culturali. Non mi aspettavo che sarebbe andata così bene, ero già molto felice di aver potuto partecipare alla finale".

Oltre alla traccia su Eraclito, c'erano anche una citazione del filosofo cinese Laozi, un brano di Kant tratto dalla Critica del Giudizio e un altro di

Hannah Arendt

da La Banalità del male. Giovanni D'Antonio - che in aprile aveva tenuto una lectio magistralis per l'apertura di Procida capitale italiana della cultura 2022 - ha sviluppato quest'ultima: "L'esperienza è stata incredibile, la porterò con me per tutta la vita - ha dichiarato -. L'Italia si è fatta valere e ha dato grande dimostrazione di qualità filosofica".

Le Olimpiadi Internazionali di Filosofia sono organizzate dalla Fisp (International Federation of Philosophical Societies) e sostenute dall'Unesco. Le Olimpiadi di Filosofia sono promosse e organizzate dal ministero dell'Istruzione d'intesa con la Società Filosofica Italiana e rientrano nel Progetto della Valorizzazione delle eccellenze. Oltre 380 le scuole partecipanti quest'anno, da tutta Italia, cui si aggiungono altre 6 scuole italiane all'estero (Brasile, Grecia, Marocco, Perù, Russia, Turchia). Più di 10.000 le studentesse e gli studenti coinvolti nell'edizione numero XXIX.