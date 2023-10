"L'estate di Sicari", il nuovo romanzo del giornalista di Tgcom24 Luigi Galluzzo

Giornalista, scrittore e conduttore televisivo per il gruppo Mediaset, Luigi Galluzzo, ha pubblicato per Laurana Editore il suo nuovo romanzo, "L'estate di Sicari".

Un giallo che arriva dopo diverse opere teatrali e un romanzo, "I giusti e i peccatori", edito nel 2021, per Augh Edizioni. Protagonista è sempre Elena Martire. Stavolta siamo a Sicari, paese sospeso tra terra e mare. E Lea Icardi, scrittrice di suc­cesso, viene trovata morta nella sua casa in centro. Le prime inda­gini, frettolose e sbrigative, additano come colpevole la giovane fidanza­ta. Ma è la verità? Elena Martire, ex commissaria con la gravosa abilità di presentire i delitti, si vede suo malgrado coinvolta nelle indagini, catturata dalla bellezza di Thea e dalla straordinaria somiglianza con Eva, il suo grande amore.