L'amore è in versi nel primo romanzo per adulti di Sarah Crossan

"Vero e mio e segreto e doloroso" di Sarah Crossan per Mondadori è un romanzo scritto come una poesia. Un'opera in versi, dunque, che rappresenta il primo romanzo per adulti della pluripremiata scrittrice già nota in Italia per "One". Stavolta Crossan offre uno sguardo intimo e originale sull'amore, sul tradimento, sulla perdita. Partendo da quello che è "un amour fou" e dallo sconvolgimento da esso portato nella testa e nell’esistenza di Ana, la protagonista, che finisce per mettere in secondo piano marito, figli, lavoro, tutto, davanti al fascino terribile e lancinante di un sentimento straordinario che ha quel sapore pazzesco che la vita quotidiana, gli amori quotidiani non hanno o non hanno più.

La relazione segreta tra Ana e Connor, infatti, dura da tre anni. Nelle stanze d’albergo e nei caffè, nei testi cancellati rapidamente dai cellulari e nei fine settimana clandestini e sempre troppo brevi, hanno costruito un mondo in cui non ci sono altro che loro due. Ma poi accade l’inimmaginabile: Ana riceve una telefonata che le comunica che Connor è morto in un incidente in bicicletta e di colpo si ritrova completamente persa, sola, intrappolata nel suo segreto.

Come possiamo perdere qualcuno che il mondo non ha mai saputo fosse nostro? Come ci addoloriamo per qualcosa che nessun altro potrà mai scoprire?

Ma soprattutto: perché innamorarsi di questo libro? Per la voce bellissima della sua autrice: tormentata ma mai melodrammatica, onesta ma mai inutilmente spietata, capace di raccontarci la sostanza impalpabile e terribile di cui sono fatte le nostre ossessioni. Perché è un romanzo scritto come una poesia. Perché la storia di Ana, del suo ritrovarsi spiaggiata in mezzo al casino doloroso della vita, dipinge con dolorosa perfezione il legame indissolubile tra amore e perdita, perché dà voce e parole a sentimenti che di solito non hanno voce. E perché alla fine del libro ci sentiamo meno soli sulla nostra zattera alla deriva, in balia dei flutti.

"Vero e mio e segreto e doloroso" è un romanzo che racconta la verità sul tradimento, uno scavo devastante in quel miscuglio di rischio, ossessione e perdita che è il cuore oscuro delle nostre vite.

Un'anteprima per i lettori di Tgcom24:

Vero e mio e segreto e doloroso

di Sarah Crossan

Mondadori

pp. 228

€19