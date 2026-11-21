Una scommessa inaspettata, una classe di trenta compagni e lei, la morte, che se li prende a uno a uno. Un romanzo etico e coinvolgente, di fronte al quale non si può rimanere indifferenti.



Devo ammettere che il linguaggio a tratti ostico di questo romanzo all’inizio mi ha un po' infastidita. Mi sembrava troppo ricercato e pretenzioso, e non riuscivo a lasciarmi coinvolgere dalla trama, che pure trovavo accattivante e ironica. Ora so che ci dovevo solo entrare un po' di più, per apprezzare il fatto che la voce di ogni personaggio è semanticamente connotata, e la scelta di un determinato lessico contribuisce a farci conoscere intimamente ognuno di loro.

Una scommessa a dir poco inconsueta fa da sfondo e allo scorrere di vite ordinarie, forse le vere protagoniste del libro, insieme all’evidenza di come una scelta possa cambiare ogni cosa, all’etica e alla morale. Leggendo non ci si può non indignare, o rimanere indifferenti. Intanto, si svolgono sotto i nostri occhi vite vere, con tutte le loro brutture e la monotonia di giorni che trascorrono lenti.

La morte attraversa le pagine, e lo fa in continua evoluzione, seguendo passo dopo passo i trenta compagni della III A, e prendendoseli a uno a uno.