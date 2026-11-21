© Ufficio stampa
“Lo smartphone non ci ha fatto capire che i libri sono obsoleti. Ci ha dimostrato che sono insostituibili”. Ma ora tocca a noi riaprire gli occhi.
La stampa è stato il veicolo del mondo che vediamo oggi. Tutto passava dalla carta stampata, che diffondeva ideali, approfondimenti, riflessioni, studi, ricerche. E il livello di alfabetizzazione cresceva di pari passo con la consapevolezza. Ma “la mia generazione”, come diceva Giorgio Gaber, “ha perso”.Si assiste infatti da qualche anno a un costante processo di regressione. L’alfabetizzazione si abbassa, i libri “veri” diventano di giorno in giorno sempre più prodotti d’élite, relegati a pochi curiosi che hanno le spalle abbastanza coperte per non cadere vittime della dipendenza dai social, strumenti creati e studiati per distrarci, farci smettere di pensare in verticale, ma di navigare sulle cose a un livello sempre più basico, superficiale.
Ma una società senza lettura, senza libri né cultura, può continuare a esistere? La domanda di James Marriott deve riecheggiare nelle nostre menti. E, se possibile, risvegliare le coscienze dal torpore in cui stanno inesorabilmente cadendo.
La fine della lettura
James Marriott
Silvio Berlusconi Editore
240 pagine
19 euro
© Ufficio stampa
Una scommessa inaspettata, una classe di trenta compagni e lei, la morte, che se li prende a uno a uno. Un romanzo etico e coinvolgente, di fronte al quale non si può rimanere indifferenti.
Devo ammettere che il linguaggio a tratti ostico di questo romanzo all’inizio mi ha un po' infastidita. Mi sembrava troppo ricercato e pretenzioso, e non riuscivo a lasciarmi coinvolgere dalla trama, che pure trovavo accattivante e ironica. Ora so che ci dovevo solo entrare un po' di più, per apprezzare il fatto che la voce di ogni personaggio è semanticamente connotata, e la scelta di un determinato lessico contribuisce a farci conoscere intimamente ognuno di loro.
Una scommessa a dir poco inconsueta fa da sfondo e allo scorrere di vite ordinarie, forse le vere protagoniste del libro, insieme all’evidenza di come una scelta possa cambiare ogni cosa, all’etica e alla morale. Leggendo non ci si può non indignare, o rimanere indifferenti. Intanto, si svolgono sotto i nostri occhi vite vere, con tutte le loro brutture e la monotonia di giorni che trascorrono lenti.
La morte attraversa le pagine, e lo fa in continua evoluzione, seguendo passo dopo passo i trenta compagni della III A, e prendendoseli a uno a uno.
I convitati di pietra
Michele Mari
Einaudi
168 pagine
19 euro
© Ufficio stampa
Quello di Ofelia, la sonnambula, è un mondo senza fronzoli. Tra profezie reali e inventate, si intrecciano le storie di donne comuni eppure straordinarie.
Bastano poche righe di questo romanzo per essere catapultati lontano, in un mondo diverso dal nostro. Un mondo senza fronzoli, raccontato così com’è, con la naturalezza con cui lo potrebbe narrare chi quel mondo lo vive davvero. Ofelia è destinata ad avere delle visioni spiazzanti sul futuro quando meno se lo aspetta, e decide di farne una professione. Solo che, nel suo lavoro da sonnambula, quasi tutte le profezie se le inventa. Perché quelle vere non le può programmare, arrivano e basta. Attraverso gli occhi di lei, le storie che ascolta e quelle che legge, vediamo intrecciarsi vite di persone diverse. Alcune storie si dispiegano e si concludono in un lampo, altre sono destinate a ritornare. Ma quella più appassionante è proprio la sua: nascosta tra le altre, si svela a poco a poco.
Bianca Pitzorno ha la capacità di farmi tornare la stessa gioia di leggere di quando, da ragazzina, non riuscivo a staccare gli occhi da La bambinaia francese. Sarà per i personaggi che escono dalla sua penna, per l’accuratezza storica di quello che racconta o per l’essenzialità del suo linguaggio pulito. O forse tutto insieme.
La sonnambula
Bianca Pitzorno
Bompiani
416 pagine
19 euro
Chiara Baldi
Chiara Baldi è nata nel marzo del 1990 a Costigliole d'Asti, un paese tra le Langhe e il Monferrato dove torna ancora oggi per scrivere. Ha pubblicato nel 2023 con Mondadori L'erede della felicità. Attualmente sta lavorando a un nuovo titolo per Rizzoli che vedrà la luce il prossimo anno. Svolge attività di scrittura per terzi in ambito narrativo e saggistico ed è autrice televisiva per Mediaset