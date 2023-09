"Il sorriso dell'eros. Little Ego, Eva Miranda e altre seduzioni", in libreria l'opera di Vittorio Giardino

È in libreria "Il sorriso dell'eros.

Little Ego, Eva Miranda e altre seduzioni" (Rizzoli Lizard, 240 pp, 20 euro) di Vittorio Giardino. Dopo aver raccontato storie di investigatori privati, dissidenti politici e spie riluttanti, il fumettista affronta un viaggio alla volta dell'erotismo, invitandoci a riscoprire due sue storiche eroine: Little Ego, un ironico omaggio a Little Nemo, uno dei primi piccoli eroi del fumetto mondiale; e Eva Miranda, una spassosa rilettura delle soap opera realizzata su testi di Giovanni Barbieri, che in questo libro trova finalmente una conclusione grazie a otto tavole inedite create per l'occasione. E il percorso nell'erotismo allegro e sornione di Giardino non si ferma qui, ma continua grazie a una ricca collezione di illustrazioni rare o mai viste prima, impreziosita dai divertiti ricordi dell'autore.