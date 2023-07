Da Lally Masia "Specchiarsi nella nebbia", un romanzo che arriva al cuore

La storia del romanzo

Marta vive in un appartamento sul lago e non ha ancora trovato il suo posto nel mondo. Ha una vita sentimentale complicata. L'ultimo incontro con un uomo è quello con Tancredi, avvenuto per caso. Lui le ha fatto perdere la testa per poi sparire nel nulla. Ma Marta continua a credere che dietro l'atteggiamento di Tancredi non ci sia un'altra donna. Il motivo della sparizione di Tancredi è molto più pericoloso. Fidandosi del suo sesto senso, Marta farà scoperte che l'aiuteranno a crescere anche grazie a incontri inaspettati come quello con l'affascinante Dottor Noah Smith, e quello con Ilenia, ambiziosa e decisa a non lasciarsi fermare da nulla pur di raggiungere il suo obiettivo. Nel racconto, non mancheranno segreti e tradimenti e poi colpi di scena e suspence. Tutto metterà alla prova la forza dei protagonisti e il loro amore.