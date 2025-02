"Il mito infranto", il libro di Antonio Galdo sulla sostenibilità

Una città sostenibile non si fa con grattacieli, palazzi e condomini verdi, che tra l'altro fanno schizzare i costi del condominio per la dispendiosa gestione delle piante. Una città sostenibile è accogliente e inclusiva e innanzitutto in grado di dare una risposta al problema più grave che colpisce la popolazione più fragile e in primo luogo i giovani: il caro-alloggi. In questo libro le soluzioni (che funzionano) adottate in alcuni Paesi europei, a differenza di Roma e Milano, dove per affittare una stanza in centro ormai non bastano più mille euro al mese.