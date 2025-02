"Il macellaio deve morire", il nuovo libro di Irene Chias

Con “Il macellaio deve morire. Il caso Bachmeier”, l’ultimo libro della collana Zolfo nero di Zolfo editore, Irene Chias torna ad affrontare il dilemma etico sulla giustizia fai-da-te davanti al fallimento del sistema. Come nel caso di “Malovento”, anche “Il macellaio deve morire” racconta di un’assassina che è vittima prima che carnefice. La storia è quella che ha diviso la Germania per decenni. Il 6 marzo del 1981, il silenzio di un’aula del tribunale di Lubecca venne infranto da otto spari. Marianne Bachmeier, con in pugno la Beretta che aveva tenuto nascosta nella borsetta, aveva colpito alle spalle l’imputato: Klaus Grabowski. "Avrei voluto sparargli in faccia", affermò Bachmeier, senza opporre resistenza all'arresto. "Purtroppo l'ho preso alla schiena. Spero che crepi." Così avvenne: il macellaio, l'uomo che aveva trucidato la sua bambina, morì. In quel momento ebbe inizio il vero processo: non più a Grabowski, ma alla coscienza di intero Paese che venne spaccato in due: quando la legge fallisce, una madre ha diritto di uccidere?