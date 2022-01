"Il libro di ricette di Alice", Karina Urbach narra la storia di volume "rubato" alla sua autrice: cuoca ebrea nella Germania nazista

Alice Urbach, cuoca austriaca di origine ebrea, nel 1938, nella Vienna multiculturale dell'epoca, pubblica un libro di ricette diventato in breve tempo un vero e proprio bestseller. Costretta a fuggire prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti per mettersi in salvo dalle persecuzioni naziste, Alice viene però derubata del suo libro, che appare in libreria pochi anni dopo con il nome di un altro autore. È l'incredibile storia narrata da Karina Urbach, stimata storica tedesca e nipote di Alice, nel suo volume "Il libro di ricette di Alice" (Mondadori, 450 pp, 20 euro).