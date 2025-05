Il couturier dei papi Filippo Sorcinelli in mostra a Milano con "Art in Respect"

L’esposizione Art in Respect non è soli una retrospettiva del lavoro di Filippo Sorcinelli, ma un momento di introspezione, con l'intento di dare valore alla strada percorsa e guardare al futuro. L'artista evolve e cambia pelle ma restando profondamente e intimamente se stesso. La mostra, come suggerito dal titolo, intende esplorare il concetto di rispetto quale tensione etica, spirituale ed estetica, in un continuo scambio tra passato e presente, tra sacro e umano.