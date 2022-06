Il commissario Veneruso alla ricerca di uno spietato assassino ne "Il mostro di Capri" di Diego Lama

Tra le strade e le ville di Capri di fine Ottocento si aggira uno spietato assassino. Per trovarlo ci vuole il più umano e politicamente scorretto dei commissari: Veneruso.

Ufficio stampa

La trama -

L'estate del 1884 è alle porte quando il commissario Veneruso - grassoccio, invidioso, scorbutico, ma assai sensibile e "quasi buono" - si imbarca insieme all'agente Serra per l'isola di Capri, dove ha l'ordine di prelevare un vecchio brigante. Siamo in piena Belle Époque, e sul piroscafo viaggia una composita umanità di intellettuali, nobili e ricchi industriali italiani e stranieri, tutti attratti dalle bellezze e dalle tante libertà consentite all’ombra dei Faraglioni. La traversata si rivela presto turbolenta, e mentre all’orizzonte si addensano pesanti – e profetiche – nuvole nere, il commissario conosce alcuni passeggeri, da altri viene sedotto e con altri ancora litiga. Veneruso ancora non lo sa, ma saranno loro a popolare i suoi sogni, i suoi pensieri e i suoi rovelli nei giorni che seguiranno. Complice il maltempo, il commissario è infatti costretto a rimandare il ritorno, e i suoi giorni si tingono immediatamente di sangue. Dato che nessuno può raggiungere o lasciare l’isola, l’assassino è sicuramente tra i suoi abitanti. Pian piano Capri mostra tutte le sue seducenti sirene e le sue nascoste gorgoni, e Veneruso si ritrova ancora una volta a fare i conti con quel groppo inestricabile che chiamiamo Vita, e con ogni parola, opera e omissione che gli esseri umani sono disposti a compiere pur di viverla da creature libere.

L'autore -

Diego Lama

è nato a Napoli, dove vive e lavora come architetto. Nella collana del Giallo Mondadori è uscita anche un'altra indagine, indipendente da questa, del commissario Veneruso, Tutti si muore soli.

Un estratto in anteprima per i lettori di Tgcom24: