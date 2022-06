"Generazione Oceano", alla scoperta dell'ecosistema marino con i personaggi Disney

Ufficio stampa

La salute del Pianeta è fondamentale: da questa consapevolezza nasce la collana Amici del Pianeta, con l'obiettivo, attraverso diversi titoli e l'aiuto dei personaggi della Banda Disney, di trattare le tematiche più importanti espresse dall'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile: gli ecosistemi marini, la protezione della biodiversità, le fonti di energia rinnovabile dal mare, i cambiamenti climatici e l'inquinamento.

"Generazione Oceano", primo volume di questa collana, accompagna i lettori alla scoperta degli ecosistemi marini e della loro tutela. La prefazione del libro è firmata dal prof.

Roberto Danovaro

, biologo marino di fama mondiale, presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, oltre che presidente del Consiglio Scientifico del WWF Italia e professore di Biologia ed Ecologia marina all'Università Politecnica delle Marche. La ricca parte editoriale, supervisionata proprio dagli scienziati della Stazione Zoologica Anton Dohrn, prevede un approfondimento dedicato agli elementi che compongono l'ecosistema marino e sensibilizza sulle sue principali caratteristiche. Un'ulteriore parte divulgativa è riservata poi al lavoro delle stazioni marine, di cui l’Anton Dohrn è prototipo esemplare, e prosegue con un focus sulla vita primordiale negli oceani e sulle misteriose creature degli abissi.

Come da tradizione, i personaggi Disney hanno un ruolo importante nella missione educational del libro: Topolino e Pippo sono infatti i protagonisti di due avvincenti storie a fumetti firmate da Casty, di cui una inedita. Tra stazioni marine sommerse e misteriose creature, i lettori, anche attraverso il fumetto, diventeranno più consapevoli della bellezza e complessità del Pianeta Blu.

Le storie a fumetti: alla scoperta dell'oceano con Topolino e Pippo e le storie di Casty -

Il cuore del libro sono infatti le due appassionanti storie a fumetti: "Topolino e il mistero in fondo al mare", inedita, scritta e disegnata dal grande artista e sceneggiatore Casty, e un classico come "Topolino e il segreto della balena nera", pubblicata sul settimanale Topolino nel 2004, disegnata dall'illustre Giorgio Cavazzano e scritta ancora una volta da Casty.

In "Topolino e il mistero in fondo al mare", Topolino e Pippo, accompagnati dalla biologa Estrella Marina, stanno per immergersi nelle profondità dell'oceano dove è in costruzione una stazione zoologica sottomarina. A preoccuparli è la presenza di una piattaforma di ricerca di polimetalli. Quanto basta perché i tre amici si imbarchino a bordo del trenino sottomarino che li porterà a incontrare il professor De' Dornis, responsabile della stazione subacquea. Quando ecco che accade qualcosa di inaspettato e inquietante, che li porterà a fare importanti scoperte...

"Topolino e il segreto della balena nera" è la prima storia pubblicata sul settimanale Topolino in cui compare il personaggio di Estrella Marina. Topolino e Pippo si trovano a Puerto Minuto, dove la biologa marina si occupa dei cetacei minacciati da un oscuro personaggio di nome De Bolt. I due amici decidono di aiutare Estrella a capire qual è il pericolo che spaventa balene e delfini. La risposta sarà imprevedibile...