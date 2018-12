I libri più attesi del 2019

La Nave di Teseo dal 10 gennaio propone il ritorno del provocatorio e visionario anticipatore dei mali del nostro tempo Michel Houellebecq con "Serotonina". Tra le pagine la solitudine di un ingegnere agronomo che chiude con tutto: il lavoro, la fidanzata, le amicizie e sopravvive grazie a un antidepressivo. E il sesso ha come sempre un ruolo centrale, con lo scrittore che sembra anticipare le proteste dei gilet gialli.



In tutt'altre atmosfere è ambientato "In bocca al lupo' (Feltrinelli), il nuovo capitolo della serie di Jackson Lamb, in cui Mick Herron, novello John le Carré mette in scena la perfetta occasione di riscatto per 'i Brocchi', un branco di agenti segreti allontanati dall'Intelligence, ma ancora in azione.



Tutti gli eventi inspiegabili e le apparizioni trovate nel primo volume de "L'assassinio del Commendatore" di Haruki Murakami, più volte candidato al Nobel, trovano imprevedibili soluzioni nel secondo volume "Metafore che si trasformano" (Einaudi), in cui ci confrontiamo con le paure che ci divorano.



Dopo il successo di "Parlarne tra amici", torna Sally Rooney con "Persone normali" (Einaudi), in cui reinventa il modo di raccontare l'amore. Esce per HarperCollins il nuovo capitolo della saga dei Courtney di Wilbur Smith con David Churchill che ci porta nel cuore del secondo conflitto mondiale ne "La guerra dei Courtney".



E' un giallo originale tra realtà e finzione "La grande esposizione" (Guanda) della svedese Marie Hermanson, ispirato a un vero episodio della vita di Albert Einstein.



Arriva anche il political thriller "Codice Kingfisher" (Longanesi), tra i titoli più contesi alla Fiera di Francoforte 2018, che getta una nuova luce sui legami politici ed economici tra Stati Uniti e Russia, firmato da uno scrittore e giornalista americano che ha deciso di mantenere l'anonimato per proteggere la sua fonte.



E' ispirato a una storia vera "Stella" (Feltrinelli), il romanzo d'amore ossessivo nella Berlino del 1942 di Takis Wurger, giornalista d'inchiesta per il Der Spiegel.



E Matt Haig in "Vita su un pianeta nervoso" (edizioni E/O) spinge a chiedersi come possiamo restare umani in un mondo sempre più tecnologico.



Per Fazi esce "Nel cuore della notte", secondo atteso volume della trilogia di Rebecca West.



Resistere a una tentazione siamo sicuri che non significhi tradire la nostra indole più profonda? Va al cuore di questo dilemma Marco Missiroli in "Fedeltà" (Einaudi).



Tra gli italiani, Chiara Gamberale, che ne "L'isola dell'abbandono" (Feltrinelli) dà voce alla paura di perdere il controllo della nostra esistenza. Mentre Michela Marzano in "Idda" (Einaudi) indaga sull'identità, la famiglia e l'amore attraverso la storia di due donne di diverse età che si rispecchiano tra passato e presente.



In arrivo anche "Cuori fanatici" (Rizzoli), il nuovo romanzo del Premio Strega 2016 Edoardo Albinati, che ci porta nel 1981, sullo sfondo di una città bella e disincantata dove la posta in gioco è la profondità oscura della vita.



Alberto Schiavone in "Dolcissima abitudine" (Guanda), attraverso la voce di Piera, che per la maggior parte della sua vita è stata la prostituta Rosa, ci racconta le trasformazioni di Torino e dell'Italia, dagli anni Cinquanta a oggi.



Un toro semina invece il terrore a Bellano nel nuovo romanzo "Certe fortune" (Garzanti) di Andrea Vitali.



Tra Cormac McCarhty e Quentin Tarantino, arriva anche "Il fuoco e la polvere" (Frassinelli), il nuovo romanzo di Mauro Garofalo, l'autore di "Alla fine di ogni cosa". Si va in Maremma.