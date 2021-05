"I guardiani del faro", Emma Stonex si ispira a una storia vera per il suo primo romanzo

Ufficio stampa

E' ispirato a una storia vera "I guardiani del faro" (Mondadori), un romanzo meraviglioso e ricco di atmosfera, opera prima di Emma Stonex. La storia d'amore della scrittrice con i fari e il mare inizia durante le vacanze trascorse da bambina in Cornovaglia e sull'isola di Wight. E questo volume è proprio ambientato in Cornovaglia, alla fine dell'anno 1972. Una barca approda al faro dello Scoglio della Fanciulla, un isolotto remoto a miglia di distanza dalla costa, per dare il cambio ai custodi. Ma il primo guardiano Arthur Black, il primo assistente William “Bill” Walker e il secondo assistente Vincent Bourne sono svaniti nel nulla. La porta d’ingresso del faro è chiusa dall’interno. Gli orologi in soggiorno e in cucina sono fermi alle 8,45. La tavola è preparata per un pasto che non è mai stato consumato. E la torre è vuota... Vent'anni dopo, le donne dei tre guardiani cercano di andare avanti, anche se senza risposte. Helen, Jenny e Michelle avrebbero dovuto essere unite dalla tragedia comune, che invece le ha separate. Fino a quando, un giorno, uno scrittore le contatta: vuole scrivere un libro su quel mistero irrisolto.