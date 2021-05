"Il bacio di Brianna", Raiz degli Almamegretta diventa scrittore

Ufficio stampa

Il front man degli Almamegretta, Gennaro Della Volpe in arte Raiz, dopo aver raccontato il mondo con le sue canzoni, con la sua musica, con la sua voce, ora usa la scrittura e pubblica "Il bacio di Brianna" per Mondadori. Protagonista di quest'opera prima è un bambino che apprende la grammatica del vivere sullo sfondo di una Milano periferica, barbarica e violenta. Poi un ragazzo che dà un bacio innocente a una ragazza e gli si apre davanti l’orizzonte di una nuova età. E ancora, carico di speranza, Yusuf arriva a Napoli dal Senegal per precipitare nell’abisso del male. E c’è una Londra che somiglia a una ragazza da conquistare e da lasciarsi alle spalle. E c'è Tel Aviv, c'è il Mediterraneo, e poi c'è la vita che preme. Sempre e comunque, come un ritmo, come una preghiera.