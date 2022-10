Heloola, in arrivo un nuovo modello di lettura condivisa

È questa la formula proposta da Heloola, start-up innovativa che offre un modello di lettura inedito, connotato da una spiccata componente social e da un approccio curatoriale focalizzato su qualità, contemporaneità e varietà di generi. "Vediamo la lettura come forma di intrattenimento pop , al pari di cinema e serie tv ”, racconta Alice Cancellario , che ha fondato la società insieme alla sorella Giada dopo una laurea in Economia e Management per Arte, Cultura, Media e Intrattenimento alla Bocconi di Milano e dopo una ricca esperienza nel settore dell’entertainment, incluse aziende del calibro di The Walt Disney Company e TikTok. “La selezione di Heloola verte su libri contemporanei, di qualità, che offrano spunti di conversazione stimolanti e che permettano alla nostra community di spaziare tra generi e punti di vista diversi, mese dopo mese”, aggiunge Giada Cancellario , amministratrice della società, che prosegue: “Ci piace l’idea di scovare quelli che in futuro saranno considerati i classici dei nostri tempi”.

Com’è nata l’idea di Heloola?

A Ottobre 2019 abbiamo aperto il nostro book club su Instagram e da lì è partito tutto. Avevamo il desiderio di costruire uno spazio in cui potersi confrontare e, attraverso i libri, conoscere nuove storie, vivere nuove vite ed esplorare nuovi mondi. Partendo dai nostri desideri e ascoltando la community di lettori con cui ci confrontiamo quotidianamente, ci siamo rese conto di quanto un servizio come Heloola mancasse e di quanto i lettori contemporanei ne avessero bisogno.

Ogni mese selezionate un nuovo libro, come avviene questa scelta?

I libri del mese vengono selezionati accuratamente e l’obiettivo è quello di proporre un’esperienza di lettura ricca, emozionante e soddisfacente, mese dopo mese. Ci assicuriamo di individuare libri di altissima qualità, nuovi e contemporanei, che aprano una finestra sul nostro mondo, ma anche su mondi lontani. I libri del mese sono molto diversi tra loro: ci assicuriamo che la community esplori generi diversi e attraversi emozioni diverse ogni volta. Non ci si annoia e, soprattutto, ogni titolo è imprevedibile!

Che cosa è incluso in un abbonamento a Heloola?

Chi si abbona a Heloola riceverà il libro del mese, ogni mese, direttamente a casa, potendo scegliere tra copia cartacea o e-book. Oltre al libro, ogni utente potrà accedere alla propria area personale su www.heloola.com. Si tratta di una libreria virtuale all’interno della quale ogni mese comparirà il libro ricevuto. Cliccando su libro, poi, si potrà accedere a contenuti esclusivi, video, interviste e approfondimenti, oltre ad un’area privata dove annotare i propri pensieri e segnare le proprie citazioni preferite. Infine si potrà interagire con la community attraverso i commenti, dedicati a ciascun libro e partecipando all’evento di discussione finale che verrà organizzato ogni mese su una piattaforma digitale.

Si parte con il libro di Novembre… qualche anticipazione?

Il titolo del libro di Novembre arriva domani su www.heloola.com! E’ un romanzo molto emozionante che parla di un padre, una figlia e… viaggi nel tempo. Non possiamo dire altro, ma presto avremo la possibilità di parlare direttamente con l’autrice in un’esclusiva intervista che sarà disponibile per gli abbonati di Heloola a novembre.



Nel novero dei libri del mese passati non mancano autrici best-seller nazionali e internazionali come Sally Rooney, Madeline Miller, Elif Shafak e Lorenza Gentile.

Non un semplice e-commerce di libri, insomma, ma un vero e proprio book club digitale, che promette agli abbonati un’esperienza di lettura appagante e condivisa. “Un sogno che diventa realtà”, commenta una fan sull’annuncio del canale Instagram @heloola, che ad oggi vanta ben 80mila follower.

Un approccio innovativo sulla scia dei primi modelli di successo internazionali, che, finora, non si erano ancora visti in Italia.

www.heloola.com

https://www.instagram.com/heloola

https://www.tiktok.com/@heloola.bookclub