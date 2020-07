Hawking, una biografia a fumetti per raccontare l'icona pop della fisica

L'arte incontra la scienza. Due mondi tanto distanti quanto vicini che si congiungono per dar vita a Hawking, la biografia a fumetti che racconta le scoperte dell'omonimo astrofisico e divulgatore inglese. Un viaggio in una delle menti scientifiche più acute e anticonvenzionali del nostro tempo, tra vita privata e vita professionale, inseguendo le sue passioni nonostante le difficoltà della malattia. Il racconto, ricco di informazioni scientifiche, dell'icona pop della fisica moderna, che è riuscito a rendere accessibili le sue teorie sull'universo al grande pubblico. L'opera è a cura del duo composto da Jim Ottaviani e Leland Myrick, che già in passato avevano celebrato Richard Feynman, altro scienziato protagonista del secolo scorso.