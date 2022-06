Guido Harari, un libro e una mostra per i cinquant'anni di carriera di uno dei maggiori fotografi italiani

Da Bob Dylan a Rita Levi Montalcini, da Paul McCartney a Madre Teresa, da Lou Reed a Helmut Newton, da Fabrizio De Andrè a Pier Paolo Pasolini.

Sono oltre 300, tra scatti, filmati e libri, le opere in esposizione fino al 9 ottobre alla Mole Vanvitelliana di Ancona nella mostra "Remain in Light" dedicata al grande fotografo italiano Guido Harari (1952). Un'esposizione antologica a cura di Denis Curti, mai presentata prima, ed illustrata all'inaugurazione dallo stesso autore, in cui ripercorre 50 anni di lavori e d'incontri. All'esposizione, che sarà itinerante e coinvolgerà molte città italiane, si aggiunge per le celebrazioni un prezioso volume di oltre quattrocento pagine edito da Rizzoli Lizard e dall'omonimo titolo: " Remain in Light. 50 anni di fotografie e incontri ". Una incredibile galleria di storie e immagini raccolte in un libro che è un vero e proprio condensato del talento, della visionarietà e dell'inguaribile curiosità che permeano tutti i lavori di Harari.