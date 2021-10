Da Tex a Dylan Dog passando per Zagor e Dampyr, quante generazioni sono cresciute sfogliando i fumetti firmati Sergio Bonelli Editore , la casa editrice leader del settore in Italia giunta ormai al suo 80esimo anno di vita. Per celebrare lo storico traguardo arriva la mostra "Bonelli Story. 80 anni a fumetti" , aperta dall’ 8 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022 , presso lo Spazio Messina alla Fabbrica del Vapore di Milano .

Era il 18 gennaio 1941 quando veniva dato alle stampe il primo numero di una rivista pubblicato da quella che sarebbe diventata poi la Sergio Bonelli Editore: il numero 331 dell’ “Audace”, uno dei primi giornali per ragazzi a pubblicare fumetti in Italia. Sin da allora, il nome Bonelli è stato sinonimo di “avventura” in Italia e nel mondo: il primo a dare inizio a questa immensa "Fabbrica dei sogni" – come ama definirsi la stessa casa editrice – è stato Giovanni Luigi Bonelli (detto Gianluigi), creatore di, tra i tanti personaggi nati dalla sua fantasia, vere e proprie icone del fumetto italiano: chi non ha mai sentito parlare del mitico Tex Willer?

"Bonelli Story 80 anni a fumetti": la mostra dedicata allo storico editore ufficio stampa 1 di 16 Ufficio stampa 2 di 16 Ufficio stampa 3 di 16 Ufficio stampa 4 di 16 ufficio stampa 5 di 16 Ufficio stampa 6 di 16 ufficio stampa 7 di 16 ufficio stampa 8 di 16 Ufficio stampa 9 di 16 ufficio stampa 10 di 16 ufficio stampa 11 di 16 ufficio stampa 12 di 16 Ufficio stampa 13 di 16 ufficio stampa 14 di 16 Ufficio stampa 15 di 16 Ufficio stampa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci Da Tex a Dylan Dog passando per Zagor e Dampyr, quante generazioni sono cresciute sfogliando i fumetti firmati Sergio Bonelli Editore, la casa editrice leader del settore in Italia giunta ormai al suo 80esimo anno di vita. Per celebrare lo storico traguardo arriva la mostra “Bonelli Story. 80 anni a fumetti”, aperta dall’8 ottobre 2021 al 30 gennaio 2022, presso lo Spazio Messina alla Fabbrica del Vapore di Milano. Leggi Tutto Leggi Meno

Da allora, tre generazioni si sono alternate nella creazione di questo mondo di fantasia e avventure: il capostipite Gianluigi, l’erede Sergio con la madre Tea e, oggi, il nipote Davide, insieme a centinaia di collaboratori, hanno portato in edicola, in fumetteria e in libreria oltre duecento testate. Una storia fatta di persone e personaggi, fumetti e fumettari, dietro le quinte e colpi di scena, sempre al fianco dei lettori, seguendo mutamenti di costume e cambiamenti epocali.

"Confesso di provare un sentimento di orgoglio e di felicità nel presentarvi una mostra nata per ripercorrere gli ottant’anni di vita della nostra casa editrice. Mio padre Sergio ci ha purtroppo lasciati il 26 settembre 2011, ed è anche e soprattutto a suo nome che la redazione di Via Buonarroti 38 non ha mai smesso di pubblicare, progettare, "immaginare" nuove iniziative legate al nostro mezzo di comunicazione preferito, il fumetto", ha dichiarato Davide Bonelli.

Leggi Anche Milano, al Mudec si inaugura la mostra dedicata ai capolavori Disney

"Bonelli Story. 80 anni a fumetti" si propone come la più ricca e rilevante iniziativa espositiva mai dedicata alla casa editrice: gli amanti del genere potranno ritrovare alcuni dei personaggi più noti e delle saghe più amate attraverso i tanti generi delle pubblicazioni Bonelli: il west, l’avventura, la fantascienza, l’horror e il mistero, il giallo, il fantasy. Una carrellata che vedrà ancora una volta in prima fila Tex, Dylan Dog - icona pop in edicola da 35 anni -, Martin Mystère, Mister No, Julia, Dampyr, Nathan Never, Zagor, fino agli eroi delle edicole degli anni Quaranta e Cinquanta e i successi più recenti, come Dragonero.

Oltre ai miti della carta stampata, Sergio Bonelli Editore ha deciso di “dare vita” ai suoi personaggi anche sul piccolo e grande schermo, con la fondazione di Bonelli Entertainment. Nella mostra uno spazio sarà dedicato infatti anche alla produzione cinematografica di Dampyr, film debutto - realizzato in coproduzione con Eagle Pictures e Brandon Box - di quello che è stato già battezzato “Bonelli Cinematic Universe”, così come al cartone animato Dragonero e all’universo degli audiolibri e dei videogames.

Alla Fabbrica del Vapore saranno esposte tavole e copertine originali, selezionate attingendo a diversi patrimoni e collezioni e in grado di accompagnare i visitatori attraverso l’evoluzione cronologica della casa editrice, da primordi fino a oggi: l’archivio della Casa editrice, le collezioni di singoli artisti e le raccolte di numerosi collezionisti privati, unite in una collettiva che permette di ammirare le opere di oltre 200 disegnatori.

L’esposizione - vincitrice dell’avviso pubblico “Promozione Fumetto 2021”, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura – è curata dalla redazione di Sergio Bonelli Editore con lo storico e studioso del fumetto italiano Gianni Bono e con il Salone Internazionale del fumetto e del gioco COMICON in coproduzione col Comune di Milano. Dopo la prima tappa alla Fabbrica del Vapore di Milano, città dell’editore, la mostra si sposterà a Napoli, in concomitanza con il periodo del Festival COMICON dal 22 al 25 aprile 2022.