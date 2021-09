Letteratura e resilienza, il 5 ottobre a Milano la finale del Premio Wondy

Se Francesca Del Rosso fosse ancora con noi festeggerebbe come piace a lei: con un bicchiere di mojito. Il 5 ottobre, a Milano, la ricorderemo con l'altra sua grande passione: i libri. Al Teatro Manzoni andrà in scena la quarta edizione del Premio Wondy , il premio letterario ideato da Alessandro Milan, marito di Francesca, e dall' associazione "Wondy sono io", dedicato alla resilienza , cioè la "capacità di resistere senza rompersi".

I finalisti - Sono sei i finalisti della quarta edizione del premio: "La metà del cielo" di Angelo Ferracuti (Libri Mondadori), "Le cose da salvare" di Ilaria Rossetti (Neri Pozza), "Le isole di Norman" di Veronica Galletta (Italo Svevo Edizioni), "Il grande me" di Anna Giurickovic Dato (Fazi Editore), "Tutto chiede salvezza" di Daniele Mencarelli (Libri Mondadori), "Il treno dei bambini" di Viola Ardone (Einaudi editore). Gli autori si contenderanno due premi: uno assegnato dalla giuria tecnica guidata dall’avvocato Umberto Ambrosoli, l'altro assegnato dalla giuria popolare che ha votato il libro preferito attraverso il sito Facebook dell'associazione "Wondy sono io". I biglietti si possono acquistare sul sito internet del Teatro Manzoni. La capienza del teatro sarà al 50%, come previsto dalle normative anti-Covid.

Ospite il maestro Ramin Bahrami - La serata, presentata quest'anno da Paolo Kessisoglu, sarà aperta dal maestro Ramin Bahrami, uno dei più grandi interpreti al mondo della musica di Johann Sebastian Bach. Di orgine iraniana, Bahrami ha perfezionato i suoi studi in Italia e oggi porta in giro, insieme alla musica, una storia di vita personale che incarna alla perfezione la resilienza.

Leggi Anche Premio Wondy, Andrea Pomella vince la terza edizione

Da Ambra Angiolini a Cristiana Capotondi - Tanti i volti noti presenti: da sempre, infatti, l'evento è un momento in cui celebri attrici e attori donano la loro voce per rendere la serata davvero speciale. A loro viene affidata la lettura di brani dei sei libri finalisti. Quest'anno si alterneranno sul palco Alessio Boni, Cristiana Capotondi Chiara Francini, Ambra Angiolini, Euridice Axen, Cristina Parodi. E, ancora, Claudio Bisio, Maria Sole Tognazzi e Andrea Zorzi. Insomma, sarà una serata all'insegna della letteratura, della musica e dell'arte. In pieno stile Francesca Del Rosso.