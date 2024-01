Giorno della Memoria, in "Tracce" di Caroline Bongrand le azioni del passato impresse nel presente

La trama del libro

Valentine è una grafica freelance ed è l'unica a prendersi cura di Milo, bambino muto ma non sordo. Un giorno Milo inizia a parlare, ma lo fa in una lingua straniera e in circostanze inspiegabili: davanti a un telegiornale che mostra immagini di Salonicco. Valentine si ostina a cercare di svelare il mistero e scopre un segreto di famiglia: l'esistenza di una nonna ebrea di Salonicco il cui destino è stato tragico. Nella Parigi degli anni Trenta, la donna era stata respinta deliberatamente dalla famiglia del marito francese perché sospettata di adulterio; così non riuscì a vedere crescere i suoi due figli, che le furono portati via.