Ginseng Roots, autobiografia a fumetti germogliata tra i campi del Wisconsin

Cosa ci fa una millenaria radice cinese come il ginseng nel Wisconsin, cuore rurale degli Stati Uniti? È la domanda che si ripete il piccolo Craig, che dai dieci ai vent'anni ha lavorato nei campi che circondano il suo paese natale. Grazie ai guadagni della terra inizierà ad acquistare quei fumetti che in futuro si dimostreranno molto più di un hobby, riuscendo a portarlo via da quel lembo di terra a confine con il Canada. Oggi, a 45 anni, Craig Thompson torna a confrontarsi con il passato e racconta, in un'opera autobiografica a fumetti dal titolo Ginseng Roots (Rizzoli Lizard), quel mondo rurale che non aveva trovato spazio tra le pagine del suo capolavoro Blankets. Scavando nei luoghi della memoria, Thompson va alla ricerca dei suoi errori e delle sue radici. Radici che a volte, proprio come il ginseng, contengono il segreto per guarire ogni male.