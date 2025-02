"Parker girls", il nuovo thriller a fumetti di Terry Moore

Un omicidio, un magnate truffato e una squadra segreta di donne pronte a tutto coinvolte in un intrigo di potere. Terry Moore, icona del fumetto indipendente americano, torna in libreria dal 21 febbraio, con un thriller che lascia con il fiato sospeso riprendendo la mitologia della sua serie di culto "Strangers in Paradise". Si intitola "Parker Girls", per BAO Publishing, e Terry Moore, ripartendo, come detto, dai personaggi di "Strangers in Paradise", costruisce un thriller a fumetti che lascia con il fiato sospeso. Così, in un solo volume, ecco tutta la saga del ritorno in azione di Katchoo, indimenticata tra i protagonisti di "Strangers in Paradise", alle prese con una storia d'azione per motivi familiari. E attingendo alla capacità di creare thriller mozzafiato dal respiro internazionale che già aveva dimostrato ai tempi di "Echo", Moore ci racconta di uno degli uomini più potenti del mondo dalle sterminate risorse economiche, che commette l'unico errore del quale non potrà far finta di non essere responsabile: mettere in pericolo le "Parker Girls", la misteriosa agenzia di donne pronte a tutto, capaci di salvare, compromettere o far sparire praticamente chiunque, per il giusto prezzo.